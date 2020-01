Stiri pe aceeasi tema

- A fost confirmat primul deces in județul Argeș cauzat de gripa. Este vorba despre un barbat de 78 de ani din Pitești, scrie Mediafax.Potrivit Direcției de Sanatate Publica Argeș, in județ sunt confirmate in acest moment 61 de cazuri de gripa, din care 57 cu virus gripal B, 2 cu virus gripal…

- Victima, in varsta de 53 de ani, traversa strada neregulamentar cand a fost lovita in plin. Tragedia s-a produs aseara in jurul orei 17:00 pe traseul Chisinau-Leuseni, in apropierea satului Suruceni din raionul Ialoveni.

- Un barbat in varsta de 59 de ani care a incercat sa se ascunda de incendiul din Australia adapostindu-se intr-un rezervor cu apa a murit din pricina arsurilor.Omul s-a bagat in respectivul recipient plin cu apa, dar, din cauza caldurii, apa a inceput sa fiarba și a suferit rani grave. El a fost gasit…

- Accident grav in Mioveni! Un pieton a fost lovit in timp ce incerca sa traverseze strada neregulamentar și fara sa se asigure. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp in Colibași, Mioveni. Din primele date, un barbat de 57 de ani, din localitate, ar fi patruns pe partea carosabila, posibil cu intenția…

- Un barbat de 54 de ani, din Dambovita, confirmat cu virus gripal tip A a murit, miercuri, la spital. Acesta este primul deces cauzat de gripa anuntat, in sezonul 2019 – 2020 de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), potrivit news.roPotrivit CNSCBT, un…

- O femeie a murit vineri in Campulung, județul Argeș, dupa ce a fost lovita de o mașina in timp ce traversa strada, pe trecerea de pietoni, transmite MEDIAFAX.Citește și: Daniel Zamfir iese la rampa! ‘Sunt extrem de revoltat’ . Potrivit IPJ Argeș, o femeie in varsta de 52 de ani, din…