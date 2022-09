Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in aceasta dimineața, in comuna Galbinași.Traficul feroviar a fost blocat pentru aproximativ 60 de minute in zona localitații Tabaraști, in urma unui accident mortal. „Din primele date se pare ca trenul personal care circula pe ruta Galați București a surprins și accidentat mortal un barbat,…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri ( DRDP ) Brașov anunța ca se fac ultimele pregatiri pentru inceperea lucrarilor de punere in siguranța a pasajului de peste DN11 spre Prejmer. Reprezentanții DRDP Brașov transmit ca vor introduce restricții de circulație pentru lucrarile care vor fi facute la…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a desemnat ofertele castigatoate pentru loturile 7 (Galati) si 8 (Constanta), in cadrul procedurii de licitatie lucrari de intretinere si reparatie a trecerilor la nivel cu calea ferata (8 loturi).

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a desemnat, luni, ofertele castigatoate pentru loturile 3 (Timisoara), 4 (Cluj) si 6 (Iasi), in cadrul procedurii de licitatie lucrari de intretinere si reparatie a trecerilor la nivel cu calea ferata (8 loturi).

- Valoarea totala a ofertelor depuse pentru incheierea acordurilor-cadru, aferente celor trei loturi – 3,4 si 6 -, este de 291.392.560 RON, fara TVA, sursa de finantare fiind asigurata din fonduri de la bugetul de stat, arata un comunicat de presa al CFR S.A. Ofertele desemnate castigatoare pentru cele…

- SRCF Galati a redeschis astazi, 22 iulie 2022, si linia de cale ferata cu ecartament normal 706 I Siloz Port Docuri - Galati Marfuri - Galati Calatori, linie destinata iesirii din Siloz a vagoanelor (romanesti) incarcate cu cereale. Lucrarile de reparatii la linia de cale ferata cu ecartament normal…

- CFR SA a deschis, la inceputul anului, 205 santiere pentru lucrari de intretinere si reparatii, la nivelul celor opt sucursale regionale, iar pe 133 de santiere lucrarile au fost finalizate. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a companiei, in prezent sunt operationale, la nivelul retelei, 72…

- Linia ferata cu ecartament larg din Portul Galați a fost deschisa in aceasta dimineața. Trenurile de marfa care vin din Ucraina, via Republica Moldova, pot descarca cerealele direct in Portul Galați, fara a mai avea nevoie de transbordare la frontiera, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.…