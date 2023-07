Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenele meteo extreme devin din ce in ce mai dese. In unele zone, furtunile violente care vin dupa perioade de canicula aduc cu ele grindina de marimi nemaivazute. S-a intamplat in Italia, la Padova, unde bucațile de grindina cazute zilele trecute din cer erau cat o minge de tenis de camp sau chiar…

- Cel putin 110 persoane au fost ranite dupa ce grindina de marimea unei mingi de tenis a cazut in noaptea de miercuri spre joi intr-o regiune din nordul Italiei, relateaza CNN.In timpul unei furtuni iscate brusc a cazut grindina cu diametrul de pana la 10 cm pe strazile din Veneto, a declarat guverantorul…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. UPDATE2: Accidentul rutier s-a produs intre o autoutilitara și un autoturism. Conducatorii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Printre victime se afla și un copil…https://www.bzi.ro/accident-rutier-la-scanteia-un-pieton-a-fost-acrosat-de-un-autoturism-4734936…

- UPDATE 1: Detașamentul de pompieri Barlad intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma (autospeciala echipata cu modul pentru descarcerare/deblocare), o ambulanța SMURD tip B2 (EPA) și echipaje specializate, pentru asigurarea masurilor PSI, evaluarea și acordarea primului ajutor victimelor …

- INCIDENT RUTIER… In aceasta dupa amiaza a avut loc un accident rutier in localitatea Tutova, pe DE 581. O mașina a intrat cu viteza intr-un cap de pod, avand loc distrugerea mașinii in parte din fața. „In mașina se afla o familie: tata 30 ani, mama 31 ani și fetița lor de 8 luni. „Copilul […] Articolul…

- In urma cu puțin timp s-a produs un accident rutier la Iași. Din primele informații, un autoturism a intra in doua mașini parcate pe bulevardul Primaverii. UPDATE: S-a acordat asistența medicala inca la o victima, in total vor fi transportate la spital 4 persoane…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-iasi-trei-persoane-au-fost-ranite-dupa-ce-un-autoturism-a-intrat-in-doua-masini-parcate-4714568…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in comuna Lespezi. UPDATE: Trei persoane au fost ranite in urma coliziunii. „In urma evenimentului rutier in care au fost implicate 2 autoturisme cu 5 persoane și…

- A fost realizat de o echipa internaționala compusa din peste 600 de tehnicieni, oameni de producție și actori din Romania, Belgia, Suedia, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Ucraina, Croația, USA și Canada, cu o investiție de 40 milioane de euro. Echipa de producție din Romania a fost cea de…