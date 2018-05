Grindina a provocat ravagii în regiunea viticolă Bordeaux O furtuna violenta cu grindina s-a abatut sambata asupra regiunii viticole Bordeaux din sud-vestul Frantei, provocand pagube insemnate mai multor sute de podgorii si distrugand mii de hectare de vie, au spus producatorii luni, potrivit Reuters. Pagubele vin la doar un an dupa ce regiunea Bordeaux a fost afectata de una dintre cele mai slabe recolte din istorie, inregistrand, din cauza inghetului, o scadere anuala de 39%. Grindina a lovit mai intai sudul zonei sambata la pranz, afectand regiunea Pessac-Leognan si sudul regiunii Medoc, unde se gasesc unele dintre cele mai faimoase castele, a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

