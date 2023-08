Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 11 august, ca se vor lua masuri prin care capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainene sa creasca de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna.„Am cazut de acord ca trebuie accelerate exporturile de cereale ucrainiene in contextul…

- ”De cand Rusia s-a retras din acordul cerealelor, in 17 iulie, fortele rusesti au distrus peste 200.000 de tone de cereale ucrainene, 200.000 de tone fiind estimarea programului World Food. Asta inseamna asigurarea hranei pentru cel putin un milion de oameni”, a afirmat Oleksandr Kubrakov, vineri, la…

- Klaus Iohannis a calificat atacurile ca fiind "crime de razboi" și a subliniat impactul negativ asupra capacitații Ucrainei de a-și asigura produsele alimentare catre comunitațile care au nevoie in intreaga lume.„Atacurile continue ale Rusiei impotriva infrastructurii civile de pe Dunare, in apropierea…

- Dupa ce Kremlinul a refuzat sa prelungeasca acordul care permitea navelor ucrainene sa transporte cereale prin Marea Neagra, Rusia a inceput sa ținteasca rutele alternative de export ale Ucrainei de-a lungul Dunarii, relateaza BBC.

- Vestea buna adusa de MAE este aceea ca nava a suferit avarii minore si si-a continuat deplasarea. In plus, MInisterul Afacerilor Externe informeaza ca nu exista cetateni romani raniti in atacurile atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunare.”Ministerul Afacerilor Externe ( MAE ), prin reprezentantii…

- Suntem in ziua 517 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Forțele ruse au lansat un atac aerian asupra Kievului in primele ore ale zilei de marti, a anuntat administratia militara a capitalei ucrainene, potrivit Reuters. „Nu au existat victime sau distrugeri in capitala”, a transmis…

- Mnisterul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) condamna recentele atacuri rusești care vizeaza infrastructura civila ucraineana de-a lungul Dunarii, situata in apropiere de granița cu Romania. „Acest atac prezinta riscuri semnificative in exportul de grane din Ucraina și in asigurarea securitații…

- Portul Constanta din Romania, principala ruta alternativa a Ucrainei dupa ce retragerea Rusiei a dus la prabusirea acordului care ii asigura transporturile pe Marea Neagra, are capacitatea de a gestiona incarcaturi suplimentare pana la jumatatea lunii august, a declarat pentru Reuters , Viorel Panait,…