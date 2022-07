Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale vor putea contribui inclusiv la reparatia si modernizarea garilor, dupa ce Guvernul a aprobat joi o Ordonanta care asigura corelarea legislatiei nationale cu cea europeana in domeniul feroviar, a notat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa…

- “Discutii constructive despre soarta companiilor TAROM si CFR Marfa! Astazi, la Bruxelles, impreuna cu vicepresedintele Comisiei Europene, Margrethe Vestager, am agreat cea mai buna solutie pentru restructurarea Tarom. Variantele de lucru discutate si convenite vor asigura stabilitatea economica a acestei…

- Investitiile in infrastructura risca sa se blocheze daca nu sunt asigurate fonduri suplimentare, inclusiv la nivel european, in contextul in care pretul materialelor este in crestere, sustine ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. El participa joi la reuniunea ministrilor transporturilor din UE…

- Descentralizarea proiectelor de infrastructura rutiera continua, a anuntat joi, 26 mai, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. CNAIR a semnat cu reprezentantii autoritatilor locale din Calarasi si Slobozia mai multe protocoale de colaborare.

- Aeroportul International „Traian Vuia” din Timisoara va avea, de anul viitor, un nou terminal pentru pasageri, dupa ce autoritatile au semnat marti contractul pentru proiectarea si constructia terminalului de Plecari curse externe, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu,…

- Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii din Romania (CNAIR) a semnat, marti, cu reprezentantii Consiliului Judetean Gorj, protocoalele de colaborare pentru trei Variante Ocolitoare importante pentru infrastructura din acest judet, autoritatile locale urmand sa se ocupe de elaborarea…

- Circulatia rutiera pe lotul 1 din tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova – Pitesti (DEx 12) s-a deschis joi, acesta fiind primul sector de drum expres din Romania. „Lucrarile au fost finalizate cu o luna mai devreme fata de termenul contractual. Cu o lungime de 18,5 km (Robanesti – Piatra-Olt), acest…