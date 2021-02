Social-democratii vor depune amendamente la legea bugetului de stat pentru a le fi platite minerilor din Valea Jiului drepturile restante, a anuntat, luni, prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu.



"Am discutat in Biroul Politic National si despre situatia din Valea Jiului. Am decis sa luam legatura cu colegii nostri europeni, pentru ca, din miliardele prevazute atat in Fondul pentru o tranzitie justa, cat si in Planul de rezilienta, sa se poata aloca fonduri pentru proiecte de dezvoltare economica. In paralel, (...) vom depune amendamente la buget pentru a le plati minerilor drepturile…