Sorin Grindeanu a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, daca angajatii CFR isi vor primi tichetele de masa pentru ultimele doua luni ale anului. “S-a dat acea ordonanta prin care noi am putut sau se incearca sa se tina anumite cheltuieli intr-o anumita marja, astfel incat sa ne inscriem in deficit. Daca exista o regula pentru toata lumea, si anume sa se dea tichete de masa pentru cei care au salariu pana in 10.000, acelasi lucru e valabil si pentru CFR si pentru metrou. Deci da, pot sa spun ca da. Voi merge in Guvern saptamana viitoare cu memorandum, astfel incat angajatii CFR si angajatii…