- Ministrul anti-infrastructura, Sorin Grindeanu, a inceput deja sarabanda de scuze și intarzieri chiar și pe proiectele aproape gata”, declara liderul interimar al USR, Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Legea achizițiilor publice va fi modificata, vineri, in ședința de Guvern, la propunerea vicepremierului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. In caz contrar, țara noastra risca sa piarda fonduri de 12,7 miliarde de euro din PNRR pentru infrastructura de transport. Conform notei de fundamentare…

- PSD elimina obstacolele pentru realizarea marilor proiecte de infrastructura din Romania prin modificarea legislației. Pentru a nu pierde finanțarea din PNRR pentru autostrazi și cai ferate, ministerul Transporturilor, condus de vicepremierul Sorin Grindeanu a elaborat un act normativ care acționeaza…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, vicepremierul Sorin Grindeanu, a prezentat, marti, la Parlament, o serie de modificari in legislatia achizitiilor si in procedurile de eliberare a avizelor, menite sa faciliteze dezvoltarea infrastructurii, acestea fiind detaliate in sedinta coalitiei de…

- „Catalin Drula se plictiseste repede sa numere pana la 10! Cataline, stiu ca e complicat sa aduni zilnic infimele procente la care a ajuns USR in preferintele romanilor, dar chiar e greu sa te concentrezi pe lucruri constructive?! Te-ai apucat, in schimb, sa scrii pe toti «peretii»! Iar cand nu o faci…

- Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” anunta ca a solicitat ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, operationalizarea Companiei pentru Investitii in Infrastructura (CNIR), companie desprinsa din fosta CNADNR care trebuie sa se ocupe de constructia de autostrazi, pornind de la inceperea procedurilor…

- Actualul ministru al Apararii, Vasile Dincu, unul dintre cei mai controversați politicieni de la noi care nu a caștigat nicio batalie politica dar a fost impus in Guvern și Parlament, a fost un mare fan al lui Nicolae Ceaușescu inca din coplilarie. ”Cind ii urez tovarașului Nicolae Ceaușescu ani mulți,…

- Județul Dambovița figureaza cu investiții in infrastructura rutiera de sute de milioane de euro in Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030, document pe care ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, l-a transformat intr-o strategie de dezvoltare…