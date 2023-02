Stiri pe aceeasi tema

- Trei nave ale Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati asteapta acceptul pentru a face masuratori pe Canalul Bastroe, a anuntat, joi, 23 februarie, ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, intr-o postare pe Facebook.„Noi suntem pregatiti! Trei nave ale AFDJ Galati - dotate cu echipamente…

- Ucraina nu a incalcat niciun acord prin adancirea canalului Bastroe, pe care a facut-o pentru a creste exporturile de alimente din porturile sale fluviale, si este gata sa arate Romaniei lucrarile pe care le-a efectuat, a declarat miercuri pentru agentia Reuters Iuri Vaskov, adjunct al ministrului ucrainean…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, la Bruxelles, la finalul reuniunii ministrilor apararii din statele membre, ca nu s-a ajuns inca la nicio decizie cu privire la un nou angajament privind cheltuielile pentru aparare ale aliatilor NATO. Cu toate acestea, el a spus…

- Directorul Agenției Centrale de Informații a SUA, William Burns, a declarat joi ca ambițiile președintelui chinez Xi Jinping in ceea ce privește Taiwanul nu trebuie subestimate, in ciuda faptului ca acesta a fost, probabil, inmarmurit de contraperformanțele militare ale Rusiei in Ucraina, transmite…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iși bate joc de romanii care traiesc in Ucraina și le neaga dreptul de a invața in limba romana. In același timp, președintele Klaus Iohannis pastreaza o tacere adanca și, mai mult decat atat, Romania ajuta Ucraina…