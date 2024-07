Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marți seara ca anularea zborurilor TAROM de luni va costa compania naționala peste 2 milioane de euro. Acest cost include rambursarea biletelor și despagubirile oferite pasagerilor afectați de situație. „Toata aceasta poveste de ieri costa peste 2 milioane de euro TAROM, din bugetul companiei. Pe de o parte, se […] The post Grindeanu: Toata aceasta poveste de ieri costa peste 2 milioane de euro TAROM appeared first on Puterea.ro .