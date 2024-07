Grindeanu: Tarom să plătească despăgubirile pasagerilor Anunțul lui Sorin Grindeanu Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus, la Antena 3, ca „tactica” celor aproximativ 30 de piloți ai Tarom, care s-au declarat inapți este de fapt o greva, și ca e inadmisibil cum s-a procedat, cursele fiind anulate cu cateva minte inainte de orele la care erau prevazute zborurile, ca o bataie de joc la adresa calatorilor. Sorin Grindeanu a informat ca in medie salariul unui pilot al Tarom este de 5000 de Euro/luna și poate ajunge și la 6500 de Euro pe luna. El afirma ca ințelege ca veniturile nu sunt la fel de mari precum la alte companii aeriene, dar a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

