„Se reia licitatia pentru finalizarea studiului de fezabilitate al autostrazii Brasov-Bacau! CNAIR a transmis, astazi, spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Anuntul de Participare pentru lansarea procedurii de achizitie publica pentru noul contract. Termenul limita pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru16 ianuarie 2023”, a scris Sorin Grindeanu, miercuri pe Facebook. El a mai spus ca studiul de fezabilitate trebuie sa fie finalizat in 24 de luni, dupa semnarea noului contract, lansat in licitatie (valoare estimata: 45 de milioane de lei, fara TVA). „Dupa finalizarea…