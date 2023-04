Stiri pe aceeasi tema

- Grindeanu: ”Sper, ca la momentul finalizarii, noul terminal al Aeroportului Internațional Timișoara sa deserveasca zboruri Schengen, iar vechiul terminal sa fie folosit pentru curse non-Schengen”

- ”A fost publicat in SEAP anuntul la licitatia pentru reluarea constructiei Variantei Ocolitoare Timisoara Sud! Data limita pentru depunerea ofertelor este 24.04.2023”, a transmis, joi, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.Acesta a precizat ca licitatia lansata de CNAIR, prin DRDP Timisoara, are…

- FOTO-VIDEO: Muzeu etnografic cu aspect tradițional, la Teiuș. Care este stadiul lucrarilor la centrul expozițional Lucrarile avanseaza la muzeul etnografic al orașului Teiuș. Construcția centrului expozițional, care va gazdui o colecție de exponate etnografice locale, ar urma sa fie finalizata pana…

- CNAIR, prin DRDP Timișoara, a transmis vineri spre validare in SEAP documentația pentru lansarea licitației in vederea finalizarii lucrarilor care au ramas neexecutate in urma rezilierii contractului anterior pentru Varianta Ocolitoare Timișoara Sud. Durata estimata a contractului pentru finalizarea…

- CARANSEBEȘ – Lucrarile de modernizare a instalațiilor electrice, de iluminat și de fluide medicale, precum și cele de montare a senzorilor de detecție a incendiilor in Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș, sunt in plina desfașurare! In aceste zile s-a lucrat la etajul 6, la secția Obstetrica-Ginecologie,…

- Lucrarile la Podul peste raul Someș- amplasament str. Ștrandului au avansat. Stadiul de realizare a investiției este in procent de 63%. ”Construcția podului este cea mai importanta investiție derulata de municipiul Satu Mare, in valoare de aproape 200 de milioane de lei. Centura municipiului Satu Mare,…

- Consiliul Județean Cluj a predat constructorului amplasamentul in vederea continuarii lucrarilor pe sectorul de drum Lot 2 – DJ 161 (DN 16) – Gadalin – Bonțida – DN 1C, in lungime de aproape 17 kilometri. Acestea sunt parte a proiectului ”Rest de executat pentru continuarea lucrarilor la obiectivul:…