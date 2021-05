Stiri pe aceeasi tema

- Romania primește doar 14 miliarde de euro prin PNRR, iar diferența pana la 20 de miliarde de euro sunt imprumuturi de tip FMI, a declarat, marți, prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu a declarat ca este „o mare minciuna” ca Romania va primi 29 de miliarde prin PNRR, adevarul fiind…

- „Este o mare minciuna ca Romania va accesa prin PNRR 29 de miliarde. O minciuna intreținuta de Iohannis, de Cițu și de Ghinea. In realitate, Romania are doar 14 miliarde de la Uniunea Europeana pentru PNRR. Diferența este de fapt un imprumut de tip FMI, care va trebui sa fie restituit tot de catre romani,…

- Sorin Grindeanu a spus ca "Romania primește doar 14 miliarde de euro prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența), iar diferența pana la 20 de miliarde de euro sunt imprumuturi de tip FMI. Mai mult, prim-vicepreședintele PSD a spus ca presedinte

- Banii de la UE, Planul Național de Redresare și Reziliența, discursurile politicienilor noștri legate de sumele importante de bani primite de la UE. Cam acestea au fost subiectele ultimele zile in Romania, in afara de, deja obișnuita pandemie. Ceea ce nu spun politicienii romani insa legat de fondurile…

- Premierul Florin Citu va merge saptamana aceasta la Bruxelles RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Cea mai noua varianta a Planului National de Redresare si Rezilienta va convinge autoritatile europene si România va primi întreaga suma alocata, de peste 29 de miliarde de euro. …

- “Masurile care au fost adoptate anul trecut au fost cele corecte, pe latura administrarii fiscale si din perspectiva colectarii veniturilor, pentru ca au tinut in viata sectoare de activitate afectate direct, dar si indirect. In primul trimestru avem incasari cu 14% mai mari decat in anul 2019, in conditiile…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) propune un buget de 5 miliarde de euro pentru dezvoltarea transportului feroviar si 4,5 miliarde de euro pentru transportul rutier si autostrazi. "Evolutiile recente au aratat ca sectorul de transport nu se constituie doar ca un vector de sprijin al…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, reitereaza ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in baza caruia Romania poate accesa circa 30 de miliarde de euro de la Uniunea Europeana, trebuie discutat cu principalii actori sociali și cu responsabilii de la nivel local.