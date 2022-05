Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Sorin Grindeanu spune, dupa ce hocheiștii Romaniei au cantat imnul Ținutului Secuiesc la un meci, ca nu poate tolera „gestul infam” și cere masuri urgente. „Și-au dorit un singur lucru: ca Romania sa ramana in aceasta grupa valorica”, spunea ministrul Tanczos. „Ca timișorean ințeleg perfect…

- Președintele Federatiei Romane de Hochei pe Gheata(FRHG), Alexandru Halauca, a declarat, luni ca va convoca de urgenta Biroul Federal al FRHG in care vor fi analizate filmarile in care componentii echipei nationale a Romaniei „stau drepți” in fata galeriei Ungariei la meciul direct de la Campionatul…

- Vicepremierul PSD a cerut Federației Romane de Hochei, Ministerului Sportului și tuturor celorlalți factori responsabili sa ia masuri urgente pentru a aplica cele mai dure sancțiuni dupa acest gest incalificabil. "Cine nu respecta Romania nu are ce cauta in roșu, galben și albastru! Pentru noi aceste…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a cerut Federatiei Romane de Hochei si Ministerului Sportului sa aplice cele mai dure sanctiuni, dupa ce membrii echipei nationale de hochei a Romaniei au cantat imnul Tinutului Secuiesc, alaturi de rivalii lor maghiari, inaintea unui meci.

- Tanczos Barna, fost președinte al Federației Romane de Hochei pe Gheața, actual ministru al Mediului, a reacționat, pentru GSP.ro, dupa ce a fost surprins alaturi de suporterii maghiari la meciul cu Romania, insa n-a dorit sa explice prezența sa in mijlocul suporterilor adversarei Romaniei. ...

- In cursul lunii martie, echipa de management a proiectului „Program de prevenție, depistare precoce și tratament precoce al cancerului de col uterin" organizat sesiuni de consultari cu Directiile de Sanatate Publica din judetele Alba, Sibiu, Brasov, Harghita si Covasna si cu unitatile sanitare publice…

- Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe DN 67C – Transalpina, in zona Ranca, scrie Alba 24 . Șoferii sunt rugați sa circule cu prudența pe toate drumurile acoperite cu zapada. Cei care au apucat sa-și monteze cauciucurile…

- O mama cu patru copii, refugiata din Ucraina in județul Brașov, a ramas impresionata de grija romanilor pentru poporul ucrainean. In timp ce se afla o benzinarie in comuna Moieciu, județul Brașov, un barbat a abordat-o și a intrebat-o daca este din Ucraina. Femeia a raspuns ca da, moment in care barbatul…