Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii social-democrati au decis, luni, sa solicite infiintarea unei comisii de ancheta la nivelul Legislativului pentru audierea ministrului Energiei si a altor reprezentanti ai autoritatilor din domeniu, a anuntat prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres. "Cresterea…

- PSD a decis, luni, sa solicite infiintarea unei comisii de ancheta la nivelul Legislativului pentru audierea ministrului energiei si a altor reprezentanti ai autoritatilor din domeniu, a anuntat prim-vicepresedintele formațiunii, Sorin Grindeanu. „Cresterea exploziva a preturilor la energie si la gaze…

- Parlamentarii social-democrati au decis luni sa solicite infiintarea unei comisii de ancheta la nivelul Legislativului pentru audierea ministrului Energiei si a altor reprezentanti ai autoritatilor din domeniu, a anuntat prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu.

- Premierul Florin Cițu susține ca a avut mai multe discuții pentru a ințelege mai bine situația creșterii prețurilor la energie și gaze. „Am discutat astazi cu ministrul Energiei și reprezentanții ANRE, OPCOM, Transelectrica și Consiliul Concurenței pentru a ințelege mai bine situația creșterii prețurilor…

- Premierul Florin Citu a precizat ca a discutat cu ministrul Energiei Virgil Popescu si reprezentantii ANRE, OPCOM, Transelectrica si Consiliul Concurentei pentru a intelege mai bine situatia cresterii preturilor la energie si gaze.

- Clienții casnici care au trecut in piața concurențiala in ultimele luni din anul trecut urmeaza sa-și prelungeasca contractele sau sa semneze altele, in viitorul apropiat. Noile prețuri vor fi semnificativ mai mari, din cauza creșterii prețurilor din piața energiei. Creșterea semnificativa a prețului…

- PSD nu va susține un guvern mioritar PNL, spune Marcel Ciolacu. „PSD este cel mai mare partid din Romania. Mai mult, a și caștigat alegerile. Ma vedeți pe mine, il vedeți pe Paul Stanescu, pe Fredi (Alfred Simonis – n.r.), pe Sorin (Grindeanu – n.r.) ca vom susține vreodata sa ramana Raluca Turcan,…

- Tren fara frane la CFR Calatori. Compania anunța comisie de ancheta Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. Un tren Inter Regio cu 50 de pasageri care a circulat ieri pe ruta Bucuresti - Pitesti - Craiova nu a reusit sa opreasca în statia Golesti din judetul Arges, posibil ca urmare a unor defectiuni…