Grindeanu: Protestele au fost generate de bâlbele guvernanţilor; violenţele nu cred că îşi au locul Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat marti ca protestele din ultimele zile din tara si din Capitala au fost generate de "balbele guvernantilor", adaugand ca la aceste proteste nu isi au locul violentele.



"Eu cred ca aceste proteste au fost generate de balbele guvernantilor, de faptul ca exista multe semne de intrebare inclusiv fata de unele dintre masurile spuse de guvernanti si atunci lumea a iesit in strada. In orice democratie exista acest drept al cetatenilor de a protesta fata de anumite decizii ale celor care conduc. In schimb, nu sunt de acord cu actiunile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

