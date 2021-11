Grindeanu propune taxarea luxului. Vrei iaht, plăteşti în plus PSD a facut, la negocierile pe programul de guvernare, propuneri pentru a creste veniturile statului, printre care se numara si taxarea "luxului", a declarat, miercuri, prim-vicepresedintele partidului Sorin Grindeanu. "Negocierile continua pe domenii de activitate. Prima intalnire de astazi a fost concentrata pe ceea ce inseamna lipsa resurselor bugetare intr-o perioada in care statul trebuie sa fie alaturi de cetateni, pentru ca stim, in acest moment, si vedem cu totii cum scade nivelul de trai al romanilor, iar noi ne dorim sa venim cu venituri in plus la bugetul de stat, nu doar sa facem cheltuieli.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

