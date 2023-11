Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca exista "o perspectiva clara" ca pana la sfarsitul anului viitor sa se construiasca inca 250 de kilometri de autostrada si drum expres, iar in urmatorii 5-7 ani sa se construiasca alți 1.000 de kilometri de infrastructura rutiera.”Cresterea economica a Romaniei…

- 100 de kilometri de autostrada vor fi deschiși pana la sfarșitul anului și in total 250 de kilometri pana la sfarșitul anului viitor, au promis premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „Ar trebui sa poți sa mergi, și se va merge, va asigur acest lucru, de la Craiova la…

- Ultimului contract de lucrari pentru Lotul 3 din tronsonul Ploiesti - Buzau al Autostrazii A7 (Autostrada Moldovei) a fost semnat, miercuri, in prezența premierului Marcel Ciolacu și a ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Șoferii care vor sa circule doar pe autostrada in jurul Capitalei mai au de așteptat. Traficul va fi deschis, anul acesta, doar pe doua dintre cele trei loturi ale autostrazii A0, și nici pe acestea intergral.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost, miercuri in șantierele de pe Autostrada de Centura București Sud pentru a vedea cați kilometri pot fi dați in trafic pana la sfarșitul acestui an.

