Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii isi doresc ca ca salariul minim pe economie sa fie acordat doar pentru angajații care nu ai nicio calificare. In acest sens, PSD va iniția un proiect de lege pe care il va depune in Parlament, a anunțat vineri prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu. „Avem in acest moment peste 1,7…

- Salariul minim pe economie se va acorda doar persoanelor care nu au o calificare și doar pentru o perioada determinata, potrivit unui proiect de lege anunțat de Sorin Grindeanu: „Sa redevina un instrument de protecție sociala valabil doar pentru persoanele apte de munca fara nicio calificare”, conform…

- Partidul Social Democrat vrea ca salariul minim pe economie sa fie acordat doar pentru angajații care nu ai nicio calificare. In acest sens, PSD va iniția un proiect de lege pe care il va depune in Parlament, a anunțat vineri prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu.

- PSD va depune in Parlament un proiect de lege potrivit caruia salariul minim se va acorda doar pentru persoanele si posturile care nu necesita sau nu au vreo calificare. "Astazi am decis sa depunem in Parlament un proiect de lege pentru a proteja drepturile salariatilor platiti cu salariul…

- Industria ospitaliera sugereaza ca Guvernul ar trebui sa le plateasca despagubiri „ca diferenta de cifra de afaceri” (sume enorme daca tinem cont de lipsa activitatii timp de 1 an si de faptul ca solicitarea s-ar putea raporta la veniturile din 2019) si „zero taxe pe salariul minim”.

- Legea salarizarii: Sporurile NU trebuie sa depașeasca 20% din salariul de baza. Raluca Turcan ”Sistemul sporurilor trebuie sa fie revizuit radical” Conform declarației Ministrului Muncii, Raluca Turcan, in Romania exista 35.000 de persoane care cumuleaza pensia cu salariul. Aceasta a precizat ca proiectul…

- Premierul Florin Citu a spus ca nu este de acord cu introducerea de exceptii pentru anumite profesii, precum cadrele didactice sau medicii, in proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu in sistemul de stat. Șeful Guvernului a declarat, la Parlament, ca proiectul pe care l-a vazut…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca in momentul de fața, in sistemul bugetar, exista aproximativ 60.000 de oameni care sunt platiți cu salariul minim pe economie, iar in sistemul privat avem aproximativ 1,3 milioane de angajați platiți cu salariul minim pe economie, informeaza Mediafax. Intr-un…