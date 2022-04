Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri seara, ca loturile 1 si 2 din sudul Autostrazii de Centura a Capitalei avanseaza, la primul lot stadiul lucrarilor depasind 33%, iar la al doilea 50%.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca toate echipele manageriale ale instituțiilor aflate in subordinea sa vor fi schimbate. Recrutarea noilor membri in consiliile de administrație se va face de catre niște firme independente, metoda aleasa pentru a scapa de "pilele" din sistem.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marti, la Constanta, ca lucrarile la podul de la Fetesti continua, iar restrictiile rutiere nu vor putea fi ridicate pana la Pasti, asa cum era planificat, din cauza unor probleme de structura mai grave descoperite dupa inceperea lucrarilor.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța, vineri, ca a fost dat ordinul de incepere pentru construcția Variantei de ocolire Beclean, din județul Bistrița-Nasaud.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus, marti, la Constanta, ca posibilitatea infiintarii unei flote maritime comerciale nationale in sistem privat este o initiativa la care el ar adera si ca statul trebuie sa ofere parghiile necesare dezvoltarii investitorilor privati, potrivit Agerpres.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu (PSD), a declarat ca il deranjeaza ca nu a fost dat verdict de colaborare cu Securitatea pentru fostul presedinte Traian Basescu inainte ca acesta sa aiba o cariera politica.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța o aplicație care prezinta coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei, pentru persoanele refugiate din Ucraina.

Ministrul Transporturilor, vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD), a prezentat, marti, la Parlament, o serie de modificari in legislatia achizitiilor si in procedurile de eliberare a avizelor, menite sa faciliteze dezvoltarea infrastructurii, acestea fiind detaliate in sedinta coalitiei de guvernare.