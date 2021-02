Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, il acuza pe premierul Florin Cițu ca, in ultimul an, Guvernul a indepartat Romania de UE pentru ca a inchis școlile, nu a testat populația și nu a ajutat firmele.

- In urma sedintei Biroului Politic National, prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a anuntat ca vor depune amendamente la buget astfel incat sa fie platite drepturile restante ale minerilor, deoarece este normal ca intr-o tara europeana oamenii sa fie platiti la timp. Social-democratul a mai transmis…

- Consiliul Economic și Social este un consiliu politic, cu membri platiți din bani publici, dar fara vreun fel de raspundere pentru votul lor, apreciaza premierul Florin Cițu. „Este nevoie de reforma. Din temelii. Premiera in Romania. Consiliul Fiscal considera ca Romania are, in acest an, un buget credibil…

- Studenții nu vor mai beneficia de gratuitate la transportul pe calea ferata, dar vor avea o reducere de 50%. Anuntul a fost facut astazi de premierul Florin Cițu, la finalul ședinței de guvern. „Se revine la 50% reducere la transportul cu trenul pentru studenți. Nu vad aici un capat de țara”, a declarat…

- Marcel Ciolacu i-a pus gand rau lui Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, pe care il ia la ținta cu o prima moțiune simpla ce urmeaza a fi introdusa in Parlament la inceperea activitații parlamentare, pe 1 februarie. Ciolacu a precizat, marți seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, ca…

- Astazi premierul Romaniei, Florin Cițu, a dat o veste buna tuturor romanilor! Guvernul a aprobat proiectul de hotarare privind creșterea salariului minim brut cu 3 % pana la 2300 de lei incepand cu data de 1 ianuarie!

- Ni se intorc valorile acasa. Cei 30 de condamnați romani vor fi facuți pachet și trimiși la București saptamana viitoare. Guvernul de la Londra vrea astfel sa scape de infractorii Europei, dupa „divortul” de Uniunea Europeana. Autoritatile britanice au decis sa trimita puscariasii in tarile lor de origine.…

