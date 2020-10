Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, intrebat daca are stie articolul la care se refera ministrul de Finante care prevede ca ar fi ilegala prezentarea bugetului in anii in care au loc alegeri parlamentare in ultimele trei luni ale anului, ca „e departe de a fi ilegal”, insa Florin…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a masurilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului 26/2018 privind adoptarea unor masuri pentru siguranta alimentarii cu…

- „Ticalosie marca PSD! La inceputul anului 2019 restantele la plata facturilor pentru Start-up Nation erau de 1.4 miliarde lei. Cu toate acestea, PSD a alocat pentru tot anul 2019 un buget de DOAR 383,6 milioane lei pentru plata facturilor restante in acest program. Bani alocati doar pe hartie. Ticalosie…

- "In rectificare am vazut 2 miliarde de lei pusi in Fondul de Rezerva. Sunt banii de care prim ministru dispune dupa o simpla semnatura de la Ministerul de Finante Domnul Orban a pus doua miliarde de lei pentru PNDL, faimosul program al domnului Dragnea, cu care cumpara primari. S-au mai alocat…

- Rectificarea bugetara care a fost publicata joi noaptea pe site-ul Ministerului de Finanțe prevede o serie ded modificari privind bugetul asigurarilor sociale de stat, ce cuprinde atat fondurile pentru pensiile publice, cat și cele pentru șomaj. Proiectul urmeaza a fi aprobat in ședința Guvernului de…

- Rectificarea bugetara publicata joi noaptea pe sitre-ul Ministerului de Finante prevede o serie de modificari privind bugetul asigurarilor sociale de stat, care cuprinde atat fondurile pentru pensiile publice, cat si cele pentru somaj. Proiectul va fi aprobat in sedinta Guvernului de vineri seara.

- Politicianul face aluzie in postarea sa la masurile ce urmeaza a fi discutate si aprobate de Guvernul Orban pentru a preveni raspandirea infectiei cu COVID-19. Printre acestea se numara inchiderea salilor de jocuri de noroc dupa miezul noptii, obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise aglomerate…