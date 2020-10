Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ca oricine incalca legea trebuie sa plateasca, iar daca este persoana publica trebuie sa isi ceara si scuze in fata romanilor. Intrebat, intr-o conferinta de presa la sediul central al PSD, daca Marcel Ciolacu a incalcat regulile in vigoare, Grindeanu a raspuns: "Din punctul meu de vedere, oricine incalca legea plateste, indiferent cum il cheama, ca il cheama Marcel Ciolacu sau ca il cheama Sorin Grindeanu, trebuie sa plateasca. Si mai trebuie, daca este persoana publica, cu atat mai mult, trebuie sa vina si cu scuze in fata romanilor. Cred…