Stiri pe aceeasi tema

- ”S-au folosit doua tehnologii de execuție noi pentru Romania”, transmit autoritațile, mandre de acest progres. Romania inaugureaza 13 kilometri de autostrada Oficialii CNAIR au prezentat mai multe detalii referitoare la stadiul lucrarilor la unul dintre noile sectoare de autostrada construite in Romania.…

- Sorin Grindeanu, viceprim-ministru și ministru al Transporturilor și Infrastructurii, a susținut o conferința de presa la Instituția Prefectului Județul Timiș: „Am semnat astazi contractul pentru finanțarea unor dotari care vor spori nivelul siguranța al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din…

- „Este problema unei companii private. Noi ne-am ocupat, in tot acest ansamblu al situatiei create, de protejarea cetatenilor romani si continuam sa monitorizam si sa asiguram transportul, acolo unde este necesar. In ceea ce priveste activitatea companiei Blue Air, am cerut ca cei care au generat aceasta…

- „Este problema unei companii private. Noi ne-am ocupat, in tot acest ansamblu al situatiei create, de protejarea cetatenilor romani si continuam sa monitorizam si sa asiguram transportul, acolo unde este necesar. In ceea ce priveste activitatea companiei Blue Air, am cerut ca cei care au generat aceasta…

- „Nu merg nici cu iahtul. Asta nu inseamna ca nefolosind metroul, pentru ca nici nu am in zona in care locuiesc in Bucuresti acest mijloc de transport in comun, ca nu stiu problemele. Anul 2021 a fost un an de «exceptie» pentru metrou, pentru ca am vazut rangi la metrou. A insemnat primul an, de cand…

- “Incepand cu luna august o sa se acorde o patrime din diferenta dintre salariul de baza prevazut de legea cadru nr 153/2017 pentru anul 2022 si luna decembrie 2021”, a declarat Budai, sambata, la Antena 3. El a fost intrebat si despre o majorare salariala pentru functionari din cadrul ministerelor…