Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PSD Timis Sorin Grindeanu a participat, joi, la sedinta BPJ a PSD Timis, in care s-a format o noua echipa de conducere, in urma demisiei lui Calin Dobra din functia de presedinte al PSD...

- Social democratii din Timis s au reunit astazi, 26 decembrie, in sedinta Comitetului Executiv, in cadrul careia au fost luate mai multe decizii, dupa ce Calin Dobra a demisionat din functia de presedinte al PSD Timis. In locul lui Dobra, la conducerea partidului a fost numit deputatul Alfred Simionis.…

- Demisii in lanț, astazi, in CEX-ul PSD. Calin Dobra a demisionat de la șefia PSD Timiș, in urma cu puțin timp. In locul sau a fost numit președinte interimar Alfred Simonis, care a demisionat de la șefia TSD național.Acum, Simonis este lider de grup al deputaților PSD și președinte interimar…

- Senatorul Adrian Tutuianu (PRO ROMANIA) ramane consecvent si declina ultima invitatie de a reveni in PSD. Intr-un comentariu facut la Moreni, i-a multumit, prin intermediul presei, presedintelui interimar Marcel Ciolacu, dupa ce acesta din urma a exprimat public dorinta de a-i readuce in partid pe Marian…

- Fostul premier Sorin Grindeanu se intoarce in PSD. Potrivit știripesurse.ro, revenirea lui Grindeanu in partid este ultimul zvon care circula in interiorul PSD, dupa ce Viorica Dancila a obținut un scor rușinos la alegerile prezidențiale. Conform știripesurse.ro, surse din PSD au declarat ca aceasta…

- FOTO – Arhiva Licitatia pentru acordarea licentelor 5G va fi organizata in prima jumatate a anului viitor, daca se vor respecta unele conditii cum ar fi setul de masuri pe securitatea retelelor de la Comisia Europeana, transpunerea Memorandumului cu SUA in legislatia primara si adoptarea Hotararii de…

- Romania are, incepand de marti, un instrument unic la nivel mondial prin care toti romanii pot verifica zonele in care au semnal mobil si operatorii cu cel mai bun semnal, a anuntat presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Sorin Grindeanu. „Incepand…

- Gabriel Toncean, cel despre care Gazeta Sporturilor a scris vineri ca este favoritul PNL sa devina șeful sportului romanesc in noul guvern, a trmis un drept la replica in urma articolului. Președintele Federației Romane de Culturism este in acest moment preferatul lui Ludovic Orban, prim-ministrul…