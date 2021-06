Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, se declara connvins ca reprezentanții Guvernului au incalcat legea atunci cand au decis inlaturarea Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului. „Din cate știu exista probleme majore, inclusiv in coaliție, și in același timp noi am depus sesizare…

- In conferinta de presa a deputatului AUR Buzau – Roman Nicolae, s-au discutat subiectele “fierbinti ale momentului: “schimbarea din functie a Avocatului Poporului, in persoana doamnei Renate Weber, alegerile din Republica Moldova si cele din organizatiile locale, judetene si nationale ale AUR, si alele”.…

- Curtea Constitutionala a stabilit, pentru 29 iunie, termen de judecata pentru sesizarea PSD referitoare la revocarea din functie a Avocatului Poporului. Social-democratii sustin ca demiterea lui Renate Weber incalca lege, din moment ce Puterea nu a aratat cum Avocatul Poporului nu a respectat Constitutia…

- Parlamentul a stabilit calendarul numirii unui nou Avocat al Poporului, dupa ce Renate Weber a fost revocata din functie. Președintele Camerei Deputaților a precizat ca martea viitoare e termenul limita pentru depunerea candidaturilor, iar votul in plenul reunit al Parlamentului e programat miercuri.…

- Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, a declarat, joi, intr-o conferința de presa la Parlament ca revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului era „un deznodamant asteptat”. Orban a mai spus ca motivul principal al demiterii a fost ca a pus „in pericol” viata si sanatatea…

- ”Astazi, la 13:00, dezbatem solicitarea de revocare din funcția de Avocat al Poporului a doamnei Renate Weber. Comisiile juridice se vor intruni pentru a elibera raportul pe solicitarea formulata de PNL, USR-PLUS și UDMR și vor pregati proiectul de hotarare de revocare”, a spus Orban.Intrebat ce i se…

- Avocatul Poporului, Reante Weber, a vorbit, marți seara, la emisiunea „Marius Tuca Show”, de la Aleph News, despre ceea ce s-a intamplat in Comisiile reunite din Parlament la citirea raportului de activitate și despre miza inlocuirii sale. Renate Weber a spus ca ea nu va putea primi niciodata pensie…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat marti ca nu beneficiaza de pensie speciala deoarece nu a contribuit la sistemul de pensii de stat public. Renate Weber a fost intrebata, in sedinta Comisiilor juridice ale Parlamentului, daca a fost in conflict de interese atunci cand a atacat la…