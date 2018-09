Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, ca in PSD "trebuie sa se schimbe ceva" din moment ce tot mai multi lideri importanti ai formatiunii spun ca lucrurile nu merg in directia buna. "Am fost peste 20 de ani membru al PSD si sigur ca ma preocupa ce se intampla in acest partid. Atunci cand…

- "Sunt doi lideri importanti la nivel national in partidul nostru si cred ca cea mai buna varianta este ca in partid sa discute intre ei si cu alti factori de decizie din partid si ar fi ideal sa fie concluzie de unitate si un semn clar ca PSD este partidul, care chiar daca are anumite framantari,…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis luni cererea de extradare in Statele Unite ale Americii a hacker-ului Marcel Lehel Lazar, alias "Guccifer" sau "Micul Fum", predarea acestuia fiind amanata pana la data punerii in libertate ca urmare a liberarii conditionate sau a executarii pana la termen a…

- Doua persoane din judetul Hunedoara care prezentau simptome ale meningo-encefalitei cu virusul West Nile au fost internate in spital, iar in cazul unuia dintre bolnavi, un barbat de 73 de ani din orasul Simeria, analizele de laborator au confirmat infectia cu acest virus, a informat luni Directia…

- Tema stabilitatii strategice, inclusiv in contextul desfasurarii de catre SUA a sistemului de aparare antiracheta in Romania, ar urma sa se afle pe agenda intalnirii de luni de la Helsinki dintre presedintele american Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin, potrivit lui Iuri Usakov, consilier…

- "Un astfel de document, denumit «opinie preliminara», nu trebuia facut public, pentru ca el presupune ca urmeaza sa fie modificat. Nu stiu care sunt procedurile prin care se ajunge la opinia preliminara, dar prima remarca pe care vreau sa o fac pe fond (este ca - n.r.) acest document este un document…

- Deputatul PNL, Florin Citu, scrie sambata, pe Facebook, ca a avut o discutie cu un oficial care reprezinta o tara partenera si care i-a spus ca urmeaza sa fie luate masuri privind restrictii sau refuzarea vizelor pentru sapte politicieni PSD+ALDE. Citu mentioneaza in postare: "Daddy" deschide lista.…

- La sfarșitul anului trecut, Victor Ponta afirma, la Digi24, ca Liviu Dragnea nu are viza de SUA. „Dragnea poate merge maine la Washington sa se vada cu cineva? Ca stiu ca nu are viza. Cum suna asta? Stiu acest lucru. Cum poti fi seful unui partid la guvernare in Europa si sa nu ai viza?!”, a comentat…