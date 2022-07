Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al apararii, Christine Lambrecht, a respins joi posibilitatea livrarii de vehicule de transport blindate catre Ucraina, declarand ca ea nu poate "jefui" resursele armatei germane, informeaza dpa. "Noi sustinem Ucraina cu tot ce este posibil si responsabil. Insa noi trebuie sa garantam…

- A fost redeschisa, in aceasta dimineața, linia ferata cu ecartament larg de la Giurgiulești – Portul Galați, anunța ministrul roman al Transporturilor, Sorin Grindeanu, scrie portalul de știri Bani.md. {{625853}}„Lucrarile realizate de CFR Infrastructura in regie proprie au inceput pe data de 6 iunie…

- Cele patru luni de la izbucnirea razboiului i-au fortat pe ucraineni sa-si adapteze asteptarile. Dupa ce s-au pregatit pentru un conflict despre care au crezut ca ar fi un „sprint”, multi iau in calcul posibilitatea ca acest conflict sa devina un „maraton”, a afirmat Olena Zelenska, prima doamna a Ucrainei,…

- In contextul situației de securitate din regiune și evenimentelor din Ucraina, autorizațiile pentru efectuarea transportului rutier internațional de marfuri pe teritoriul Ucrainei și Federației Ruse, eliberate pina la data de 24.02.2022, nu au fost utilizate de catre operatorii de transport din motivul…

- Macron a spus ca a petrecut „aproximativ o suta de ore” in conversații telefonice despre Ucraina cu Putin, din luna decembrie. Acesta a spus ca omologul sau rus, Vladimir Putin, a facut „o eroare istorica” prin atacarea Ucrainei, astfel ca acum este izolat, dar a insistat ca Rusia nu trebuie umilita…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, 12 mai, ca este datoria Guvernului sa vina cu masuri concrete pentru a combate cresterea inflatiei, cauzata in principal de razboiul din Ucraina, informeaza Agerpres . „Motivele cresterii inflatiei, din discutiile pe care le-am avut, sunt cresterea pretului la…

- Intr-o conferinta de presa difuzata online, el a mai afirmat ca 1.697 de membri ai Garzii Nationale au fost raniti.Cifrele sunt un bilant rar oferit de un oficial ucrainean privind pierderile militare inregistrate de la inceputul razboiului, Ministerul Apararii din Ucraina si Ministerul Apararii din…

- 26 de persoane au fost ucise intr-un accident in regiunea Rivne, in vestul Ucrainei. In accident au fost implicate un autobuz, un microbuz si un TIR cu carburanti care a explodat dupa impact, a anuntat miercuri Ministerul de Interne.