Sorin Grindeanu a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic, cand va fi gata autostrada Sibiu – Pitesti. “Daca imi permiteti, as raspunde un pic mai detaliat. Acest tronson de la Sibiu la Pitesti e format din cinci loturi, din cinci sectiuni. La sfarsitul anului trecut a fost semnat lotul 4, la inceputul acestui an s-a semnat lotul 2, vorbim de cele mai grele, si in urma cu cateva zile s-a semnat lotul 3, deci 2, 3 si 4, cele mai grele loturi din cele 5 au fost semnate in ultimele luni. Pe lotul 1 de la Sibiu la Boita se lucreaza foarte bine in acest moment, iar aici sunt optimist…