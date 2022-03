Stiri pe aceeasi tema

- ”Particip astazi la Istanbul la cea de a 27-a Reuniune a Comisiei Mixte Interguvernamentale de colaborare Economica Romania-Turcia. M-am intalnit, in aceasta dimineata, cu ministrul turc al Transporturilor si Infrastructurii, Adil Karaismailoglu, cu care am discutat despre oportunitatile pe care le…

- Romania este deschisa firmelor turcești care au capacitatea tehnica și profesionala pentru derularea unor proiecte importante de infrastructura, transmite ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, prezent la cea de a 27-a Reuniune a Comisiei de colabora

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a venit, marți, cu precizari despre alarma de luni seara din Bacau, care anunta prabusirea unui avion in zona unei paduri. Ministrul a spus ca Romatsa inclina spre o activare accidentala a acelui semnal, potrivit News.Pompierii din Bacau au fost solicitați…

- Sorin Grindeanu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, la Constanta, ca este de acord cu descentralizarea. “Eu sunt de acord cu descentralizare si suntem de acord si acest lucru il avem daca vreti ca si tinta. Am semnat in lunile acestea foarte multe proiecte de descentralizare, a insemnat…

- Refugiații ucraineni pot folosi o aplicație in care sunt prezentate coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei, astfel incat sa poata alege cele mai bune rute, a afirmat duminica, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „Datele sunt furnizate in limba romana, engleza și ucraineana, pentru…

- Sindicatul Drumarilor „Elie Radu" solicita ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, modificarea Ordonantei Guvernului 26/2011 si efectuarea unui control real asupra transporturilor agabaritice care circula pe soselele din Romania, mentionand ca „nu pot repara drumurile in ritmul in care le distrug…

- DN1R, care leaga Alba de Cluj, pe ruta Albac – Horea – Matisesti – Poiana Horea (comuna Beliș) – Huedin este, an de an, inchis pe timp de iarna, pe o porțiune de cațiva kilometri in zona graniței dintre cele doua județene. Pentru redeschiderea sa voi pregati un memoriu pe care il voi inainta ministrului…

- Legat de criza energetica, de prețurile mari la curent și gaze, Sorin Grindeanu a avertizat ca o soluție ar opri avalanșa de majorari in care s-ar putea intra.„Nu sunt specialist in domeniu. Mie mi se pare ca, daca nu gasim rapid o soluție care sa stea in picioare, intram intr-un carusel care nu se…