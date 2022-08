Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, la predarea amplasamentului pentru inceperea lucrarilor pe Lotul 1 (Dumbrava – Mizil) al Autostrazii Ploiesti – Buzau ca aceasta autostrada este “extrem de asteptata” si crede ca va fi finalizata in termenele pe care constructorii le au asumat prin contract. “Astazi s-a semnat ordinul de incepere. E un lot de aproximativ 21 de km, un lot care are termen de finalizare 20 de luni. Deci, se intra in perioada de executie. (…) Este o autostrada extrem de importanta, asteptata de catre romanii din aceasta zona pana la Pascani si care, cred…