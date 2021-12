Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, sambata, la Galati, ca a aflat o informatie ”de Cartea Recordurilor”, respectiv ca de 13 ani se lucreaza la Centura Tecuci. ”Zici ca e centura Parisului”, afirma ministrul care anunta ca lucrarea va fi prima monitorizata cu drone.

- ”Birocratia este una dintre chestiunile care ne omoara in Romania si, de multe ori, e mai mare perioada pana incep lucrarile, decat cat dureaza efectiv o lucrare. Tot ceea ce inseamna proiect, SF, avize, mediu, mutari de utilitati sunt foarte multe exemple in care aceasta perioada este mai lunga decat…

- Stadiul lucrarilor la drumul de legatura DN 5 – Șoseaua de Centura – Pod Prieteniei a fost realizat in proportie de 95%, a anunțat marți, 30 noiembrie, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.Sorin Grindeanu și premierul Nicolae Ciuca au inspectat astazi santierul obiectivului de investitii…

- Noul ministru al Transporturilor, social-democratul Sorin Grindeanu, a declarat, sambata, la Timișoara, ca proiectul autostrazii spre Belgrad așteapta finanțare europeana. „Exista un master plan general aprobat in 2016. Acum se afla la Bruxelles planul investițional in corelare cu acest master plan…

- Ministrul desemnat al Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca am putea avea maxim 32 de kilometri de autostrada dați in folosința la finalul acestui an. Totuși, Grindeanu se arata sceptic ca aceștia vor fi finalizați, pentru ca sunt probleme tehnice și exista intarzieri. ”Din informațiile…

- Ministrul interimar al Transporturilor, Dan Vilceanu, anunta, luni, ca a fost semnat contractul pentru proiectarea si executia sectiunii 4 (Tigveni- Curtea de Arges) a autostrazii Sibiu-Pitesti. Lucrarea a fost intarziata mai bine de doi ani de numeroase contestatii. Lotul 4 are o lungime de 9, 86…

- Ministerul Energiei din Rusia cauta sa introduca tarife speciale la electricitate pentru minerii de criptomonede in urma migrației industriei in țara din China din apropiere. Ministrul rus al Energiei, Nikolai Shulginov, a anunțat miercuri ca autoritatea lucreaza la un nou cadru pentru a diferenția…

- La mijlocul lunii septembrie compania chineza de stat China State Construction Engineering Corporation a finalizat lucrarile la cel mai mare stadion din Cambodgia si unul dintre cele mai mari din Asia. Constructia a valorat 150 milioane dolari, are o capacitate de 60.000 de locuri si este situat la…