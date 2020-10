Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ca Programul de Guvernare Munca si Demnitate Sociala propus de partid are ca obieciv principal siguranta locurilor de munca, iar in oferta PSD exista masuri pentru tineri, pentru persoane defavorizate, precum si masuri de stimulare a natalitatii,…

- „Noi am plecat in construirea acestui draft de la ceea ce inseamna prima obligatie a unui Guvern si anume aceea de a-si proteja oamenii. Protejarea securitatii nationale, sanatate, locurile de munca si economie. Acesti patru piloni inseamna viitorul fiecarei natiuni. Guvernul PNL a esuat in aceasta…

- PSD lanseaza duminica Programul de Guvernare Munca si Demnitate Sociala, care este este proiectul unui Program National de Salvare a Locurilor de Munca, arata o postare pe pagina de Facebook a partidului. In context, prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu si fostul ministru al Muncii Marius Budai…

- BCE este pregatita cu noi masuri de stimulare, daca va fi necesar. Lagarde: ”Criza de sanatate publica va continua si este un risc semnificativ la adresa economiei” Stimulentele monetare ale Bancii Centrale Europene au ajutat la stabilizarea economiei, afectata de pandemia cu coronavirus,…

- Ziarul Unirea De MAINE: Incepe distribuirea masților de protecție la Cugir pentru persoanele defavorizate. Programul și acte necesare pentru beneficiari Incepand de marți, 15 septembrie 2020, vor fi distribuite maști de protecție pentru persoanele defavorizate din Cugir. Serviciul Public de Asistența…

- Persoanele nevoiase mai au de asteptat mastile gratuite pe care le aveau promise inca din timpul starii de urgenta. "Saptamana urmatoare urmeaza ca Ministerul Sanatații sa ia o decizie, care e foarte clara: rezilierea contractului in cazul in care luni nu vin cu maștile cei care au caștigat licitația…

- Premierul Ludovic Orban a acuzat-o pe Gabriela Firea ca minte populația, dupa ce primarul general al Capitalei a declarat ca o persoana din anturajul premierului e apropiata de firma care a contestat licitația privind maștile pentru persoanele defavorizate.