Grindeanu, în impas: Modernizarea Gării de Nord se amână Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a admis, in parte, contestațiile depuse de societațile Erbașu și CMA Construct la atribuirea contractului pentru modernizarea Garii de Nord din Capitala. Contractul de aproximativ 400 de milioane de lei pentru modernizarea Garii de Nord din București se intoarce la CFR Infrastructura pentru reevaluarea ofertelor, dupa ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a admis, in parte, contestațiile Erbașu și CMA Construct și a dispus remedierea. CFR Infrastructura, prin Regionala CFR București, a desemnat caștigatoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca va trimite Corpul de Control la Loteria Romana, dupa ce in spatiul public au aparut controverse privind achizitia noului logo. La aniversarea celor 117 ani de activitate, Loteria Romana a anunta…

- Vești proaste. Ministerul Transporturilor: CFR Infrastructura a anulat toate cele șase licitații pentru modernizarea Magistralei Craiova – Caransebeș. Am putea pierde finanțarea externa! Adio linii feroviare pe care sa circulam cu 160 km/ora! Adio tunele, viaducte și stații CFR noi pe magistrala Craiova-Caransebeș!…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a trimis Corpul de Control la Regionala CFR București, pentru verificarea contractului de modernizare a Garii de Nord din București. Verificarile vin dupa apariția informațiilor conform carora una dintre licitațiile pentru modernizarea Garii de Nord din București…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ia masuri dupa apariția informațiilor conform carora licitația pentru modernizarea Garii de Nord din București a fost caștigata de o firma cu un singur angajat.Potrivit unor surse guvernamentale, Grindeanu trimite Corpul de control la Regionala CFR București,…

- Licitația pentru renovarea Garii de Nord a fost caștigata de o firma cu un singur angajat, cu afaceri pe minus. Potrivit unui anunt facut de Compania Nationala de Cai Ferate, asocierea dintre o firma din Maramures si alta din Bucuresti este responsabila de modernizare, iar investitia, facuta din fonduri…

- Prețul motorinei și al benzinei a crescut de 3 ori zilele acestea si va continua sa se majoreze. Carburanții se scumpesc, din nou, in Romania, numai in ultimele zile, prețul la pompa crescand de trei ori. In majoritatea stațiilor de alimentare din Capitala prețurile s-au marit cu 5 bani pe litru. Motorina…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi dimineata, de catre CFR, se inregistreaza lipsa de tensiune in linia de contact sau caderi copaci care au dus la intarzieri ale trenurilor. Astfel, la ora transmiterii acestei stiri se inregistreaza intarzieri ale urmatoarelor garnituri: IRN 12406, Brasov…

- Temperaturile caniculare insuportabile din București au determinat oamenii sa ia masuri disperate pentru a se racori. Un barbat a fost surprins in timp ce se scalda in apa fantanilor de la Piața Unirii. Un trecator a surprins un barbat imbracat doar in pantaloni care se bucura de o baie racoritoare…