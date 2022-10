Stiri pe aceeasi tema

- Romania va cheltui 1,8 miliarde de euro pentru dezvoltarea digitala, cea mai semnificativa contributie financiara cuprinsa in Planul National de Redresare si Rezilienta, a spus ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- ”Ieri am putut sa ne bucuram de cifrele pe care Banca Nationala a Romaniei le-a furnizat in ceea ce priveste valoarea investitiilor straine directe in economia Romaniei si procentul este unul cat se poate de semnificativ: 43.7% comparat cu anul trecut. In valoare nominala discutam de 5,5 miliarde de…

- „Marti, 13 septembrie, m-am deplasat la Racovita, unde constructorul tronsonului 2 Boita-Cornetu al autostrazii Sibiu-Pitesti si-a mobilizat deja utilajele in teren si a demarat lucrarile de proiectare. In prezent, se fac studii geotehnice, urmand a se executa pe traseul celor 31,33 km, cat masoara…

- „In viziunea noastra sectorul transporturilor contribuie si va contribui la iesirea din aceasta situatie dificila. Toate masurile economico-sociale sunt corelate cu santierele de infrastructura mare. Prin transpunerea acestor proiecte de infrastructura in lucrari si santiere se realizeaza de fapt liantul…

- “Infrastructura de transport este cea mai complicata si cel mai complicat jalon pe care il are Romania si cei 429 de kilometri sunt o piatra de incercare pe care Romania o are”, a declarat Marcel Bolos, miercuri, la Digi 24. Bolos a fost intrebat daca ar putea fi eliminate autostrazile din PNRR pentru…

- Romania va avea, intr-un final, dupa zeci de ani, prima autostrada care va traversa Carpatii, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a participat la semnarea contractului pentru proiectarea si executia Sectiunii 3 a Autostrazii Sibiu-Pitesti. „A fost semnat cel mai mare contract…

- Cea mai scumpa autostrada din Romania. CNAIR a semnat contractul de 5,3 miliarde lei pentru lotul 3, ce traverseaza Carpații CNAIR a semnat, luni, contractul pentru proiectarea și execuția Secțiunii 3 (Cornetu – Tigveni) a autostrazii Sibiu – Pitești, cu Asocierea WEBUILD SPA – TRANCRAD SRL. Valoarea…

- „Eu cred ca cel tarziu la inceputul saptamanii viitoare – eu i-am rugat pe colegii de la CNAIR sa se intample acest lucru joi sau vineri – sa semnam si cel mai mare contract pe care l-a semnat vreodata CNAIR, si anume lotul 3 de la Autostrda Sibiu – Pitesti. (…) Ar fi prima traversare a Carpatilor intre…