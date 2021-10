Stiri pe aceeasi tema

- ,,Acest Guvern are foarte mari sanse sa pice in Parlament cu cel mai mare numar de voturi. Cred ca Ciolos o sa bata recordul lui Citu care a picat deja cu cel mai mare numar de voturi. (...) Daca nu au gasit pe altcineva mai bun decat Mihaila si Voiculescu, ca ma gandesc ca domnul Voiculescu a refuzat…

- De 234 de voturi are nevoie Dacian Cioloș in Parlament.Liderii USR au anunțat deja ca nu vor negocia cu parlamentarii din PSD și AUR pentru formarea unei majoritați. Pe de alta parte, nici social-democrații nu sunt dispuși sa colaboreze cu USR.„Guvernul Cioloș este o ciorna care are zero șanse sa treaca…

- Sorin Grindeanu, prim-vicepresedintele PSD, este de parere ca Guvernul propus de Dacian Ciolos are sanse foarte mari sa fie respins in Parlament cu un numar covarsitor de voturi si sa „bata recordul” lui Florin Citu, care „a picat cu cel mai mare numar de voturi”. „Acest Guvern are foarte mari sanse…

- Consultantul politic Anton Pisaroglu a declarat, pentru renumita publicație Euronews: „Sunt șanse mici ca Guvernul Cioloș sa fie votat de Parlament, iar daca acest lucru se va intampla, va fi un guvern de sacrificiu, menit sa ii distruga imaginea lui Cioloș și sa erodeze USR-ul”. Declarațiile…

- ,,Acest Guvern are foarte mari sanse sa pice in Parlament cu cel mai mare numar de voturi. Cred ca Ciolos o sa bata recordul lui Citu care a picat deja cu cel mai mare numar de voturi. (...) Daca nu au gasit pe altcineva mai bun decat Mihaila si Voiculescu, ca ma gandesc ca domnul Voiculescu a refuzat…

- Sorin Grindeanu, prim-vicepresedintele PSD, este de parere ca Guvernul propus de Dacian Ciolos are sanse foarte mari sa fie respins in Parlament cu un numar covarsitor de voturi si sa „bata recordul” lui Florin Citu, care „a picat cu cel mai mare numar de voturi”.

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni ca Guvernul propus de premierul desemnat Dacian Ciolos are foarte mari "sanse" sa fie respins de Parlament cu cel mai mare numar de voturi. "Acest Guvern are foarte mari sanse sa pice in Parlament cu cel mai mare numar de voturi.…

- Jurnalista Ioana Ene Dogioiu considera ca premierul desemnat Dacian Cioloș iși asuma ca va face doar ”defilare pe podium” in Parlament, asta pentru ca nu are nicio șansa sa fie investit. Dogioiu susține ca liberalii, daca ar ”avea creier politic”, s-ar retrage acum și ar vota Guvernul Cioloș, caștigand…