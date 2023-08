”De ce este nevoie acum de consolidare fiscala? Voi fi direct: pentru ca 60% din banii imprumutati astazi de Romania merg pentru plata sau refinantarea datoriilor din urma, mai ales a datoriilor imense contractate de guvernarile de dreapta! In ultima luna de guvernare PSD – din 2018- deficitul bugetar al Romaniei era de 2,8% din PIB, sub 3% cat este regula bugetara stabilita de UE. In 2 luni de guvernare de dreapta deficitul bugetar a crescut cu 60%, o gaura de peste 15 miliarde lei provocata bugetului de guvernarea de atunci. Dezastrul a continuat, iar in 2020 deficitul a ajuns la un record de…