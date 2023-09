Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a afirmat ca exista societati in cadrul institutiei pe care o conduce care vor fi reorganizate, iar unele dintre ele chiar vor disparea, potrivit news.ro.„Se lucreaza la aceste lucruri. Am 140 de posturi vacante, care sunt bugetate. Dupa care avem companii care…

- Putea un tanar drogat, cu minim de experiența, sa conduca?„Un om normal clar nu ar mai fi plecat mai departe in asemenea conditii. Dar aici nu vorbim de un normal. Un om sub influenta drogurilor, cel putin din ce am inteles din spatiul public, este capabil sa faca orice. El cred ca nici nu a realizat…

- „In primul rand aveti dreptate ca se va merge la Bruxelles pentru a avea discutii cu Comisia Europeana. De ce? Pentru ca ne aflam in urmatoarea situatie data: Romania are cele mici venituri colectate, undeva la 27% din UE. E cel mai mic procent. Suntem in acea procedura de deficit excesiv, asa cum stim…

- Sorin Grindeanu anunța ca 150 de angajați din Ministerul Transporturilor vor fi dați afara. „Eu am in jur de 150 de posturi vacante in minister, din 600 – nu vorbesc de companii, (…) pe care le voi reduce. Nu am de ce sa le tin. Evident. Si sigur, exista companii care vin din spate, de la inceputul…

- "Eu am in jur de 150 de posturi vacante in minister, din 600 - nu vorbesc de companii, (...) pe care le voi reduce. Nu am de ce sa le tin. Evident. Si sigur, exista companii care vin din spate, de la inceputul anilor '90, care nu-si mai gasesc rostul si care trebuie desfiintate, unele dintre ele, iar…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Chetani, ca ministerul pe care il conduce va avea pana la sfarsitul anului un buget peste 30 de miliarde lei, mai mult decat dublu fata de anul 2021, si ca la ultima rectificare bugetara a solicitat 16 miliarde de…