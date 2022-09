Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, saluta decizia Fondului Monetar International (FMI) de a revizui in crestere prognoza de avans economic a Romaniei, pentru anul 2022, ca urmare a misiunii de evaluare (Consultari pe Articolul IV) efectuata de delegatia FMI in vara anului curent”, precizeaza Ministerul…

- Romania va cheltui 1,8 miliarde de euro pentru dezvoltarea digitala, cea mai semnificativa contributie financiara cuprinsa in Planul National de Redresare si Rezilienta, a spus ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Inca doua jaloane din PNNR atinse de Guvernul Romaniei! Am adoptat, vineri, Ordonanta de Urgenta prin care am creat cadrul legal care permite accesarea fondurilor europene in relatie directa cu obtinerea de rezultate in implementarea reformelor si investitiilor publice, stabilite prin Componenta 15-Educatie,…

- ARF transmite, luni, ca, prin achizitia acestor locomotive, calatorii vor avea un nivel de siguranta si confort la standarde europene. Cele 16 locomotive electrice, care vor asigura legatura directa intre marile orase ale Romaniei, trebuie sa asigure: – viteze de circulatie de pana la 200 km/h; –…

- Potrivit Ministerului Dezvoltarii, proiectul vizeaza reabilitarea si eficientizarea termica a cladirii Primariei din municipiul Falticeni (judetul Suceava), iar contractul de finantare a facut parte dintre primele 7 contracte din Romania finantate din Planul National de Redresare si Rezilienta, incheiate…

- Fostul ministru al Fondurilor Europene Cristian Ghinea a criticat Guvernul pentru amanarea platii primei transe din Planul National de Redresare si Rezilienta, sustinand ca este un „semnal ingrijorator” si vine ca o consecinta a „amatorismului” si „delasarii” cu care PSD-PNL-UDMR trateaza PNRR.„Anul…

- Rezultatele evaluarii ministrilor ar urma sa fie prezentate saptamana viitoare, luni, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, informeaza AGERPRES . „Din ceea ce cunosc, rezultatele evaluarii ministrilor vor fi prezentate saptamana viitoare, luni”, a declarat Carbunaru, in cadrul…