- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, marti seara, ca, in doua zile, echipele care se ocupa de defrisare pe Valea Oltului au taiat peste 1.300 de arbori. La ora 20.00 s-a redeschis traficul.”Sectorul Boita- Lazaret al DN7 a fost redeschis circulatiei de la ora 20.

- Au și aparut problemele pe Valea Oltului : DRDP Brașov anunța ca lucrarile de defrișare au generat deja caderi de pietre si material lemnos. Lucrarile de defrișare a versantului de pe Valea Oltului au inceput luni, fiind efectuate de opt echipe de muncitori, anunța DRDP Brașov , care preciyeaza ca au…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a postat primele imagini cu defrișarile masive care au loc pe Valea Oltului. Intreaga zona este inchisa pentru lucrari, iar aceste defrișari se fac pentru a construi mult așteptata autostrada Sibiu-Pitești, care va strapunge Carpații.

- Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, a declarat vineri ca iși asuma, alaturi de colegii de la CNAIR, decizia inchiderii circulatiei pe Valea Oltului, in condițiile in care noua din zece colegi de-ai lui din politica nu ar fi facut acest lucru inainte de alegeri, relateaza News.ro.„Eu stiu ca…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca șase sau șapte loturi de pe A7 vor fi finalizate in acest an. Aceasta reprezinta o veste buna pentru infrastructura rutiera din regiune, deoarece conform contractului inițial constructorul trebuia sa finalizeze doar doua din cele zece loturi aflate…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a inaugurat recent, cu mare tam-tam, finalizarea lucrarilor de modernizarea a Aeroportului Internațional „Delta Dunarii” de la Tulcea, dar, in realitate, acest aeroport este o „gaura” neagra a Consiliului Județean Tulcea. Aeroportul Internațional…

- Constructorii se bat in oferte pentru ultimul lot al drumului de mare viteza Filiași-Lugoj, cunoscut și ca ”Autostrada Sudului”! Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a postat recent pe Facebook un mesaj in care spune cate oferte au fost primite pana in prezent, cat va dura studiul de fezabilitate,…