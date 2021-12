Stiri pe aceeasi tema

- Salariile tarifare ale angajaților de la CFR vor crește cu indicele de majorare a prețurilor de consum pentru anul 2022, au anunțat reprezentanții Ministerului Transportului. Anunțul a fost facut luni dupa intalnirea ministrului Sorin Grindeanu cu sindicaliștii CFR. Discuțiile s-au concentrat pe problemele…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va inainta un amendament in parlament la legea bugetului. statutul feroviarului va intra in vigoare la 1 ianuarie 2023, in loc de 1 aprilie 2023, potrivit Realitatea Plus."Astazi, 20 decembrie 2021, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii,…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a declarat, luni, despre greva spontana de la CFR, ca greviștii trebuie sa respecte legea și ca a avut și va avea discuții in continuare cu managerii companiilor și cu liderii de sindicat. Grindeanu spune ca daca salariile ar fi majorate cu 10% impactul ar fi…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a declarat luni intr-o conferința de presa ca toate companiile care tin de transportul feroviar au nevoie de investitii masive și ca va avea discuții și in cursul zilei de azi cu reprezentanții companiei pentru a gasi cele mai bune soluții. Ministrul transporturilor…

- Este greva spontana la CFR, luni dimineața. Angajații care se ocupa cu repararea locomotivelor au intrerupt lucrul. Peste 1.000 de angajați au oprit lucrul. Greva spontana a fost declanșata in București, Brașov, Sighetul Marmației, Cluj, Arad, Craiova. Gara de Nord din Capitala este paralizata, din…

- Lucratorii de la CFR au intrat in greva, in București și au blocat Gara de Nord. Niciun tren nu mai pleaca din Capitala, iar in traficul feroviar este haos. Trenurile inregistreaza deja intarzieri de zeci de minute.Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, i-a chemat la Guvern pe…

- Angajati de la mai multe cariere din cadrul Complexului Energetic Oltenia sunt in greva spontana, unii pentru a doua zi consecutiv, din cauza ca nu sunt puse in aplicare prevederile Legii 197/2021 privind pensionarea la 52 de ani, anunța Agerpres. Liderii sindicali din minerit si energie spun…