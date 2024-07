Stiri pe aceeasi tema

- situatia creata de anularea a zeci de zboruri TAROM in urma cu o zi va costa compania peste 2 milioane de euro. Odata este valoarea biletelor, care trebuie rambursata, si apoi sunt despagubirile oferite pasagerilor. Grindeanu afirma ca ”n-a picat bine toata aceasta poveste”, avand in vedere ca se fac…

- Peste 2.000 de pasageri au fost afectați de greva. Potrivit unor surse, daca aceștia ar acționa compania aeriana in instanța, despagubirile s-ar ridica la aproape doua milioane și jumatate de euro. Din cauza protestului inițiat de angajații Tarom, delegația Romaniei la NATO a ramas captiva pe aeroport.…

- „Nu stiu daca e o imbolnavire in masa, in acest moment, sau e o greva (...) Eu cred ca aceasta tactica adoptata, de a se declara cu 10 minute, un sfert de ora, jumatate de ora inainte de a incepe zborul, inapti de zbor, a dus, de fapt, la ceea ce s-a intamplat azi pe aeroport. Daca o greva in adevaratul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declatrat, luni seara, ca nu stie daca situatia de la TAROM, unde o parte din personalul de la bordul avioanelor s-a declarat inapt de zbor, este „o imbolnavire in masa sau o greva”. El afirma ca decizia pilotilor de a se declara inapti cu scurt timp inaintea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat luni seara, 8 iulie, ca nu poate spune daca situatia de la TAROM, unde aproape 30 de piloți s-au declarat inapți de zbor cu puțin timp inaintea decolarilor, este „o imbolnavire in masa sau o greva”, dar ca decizia piloților este o „impingere la…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a dat raspunsuri, luni, in exclusivitate la Antena 3 CNN, privind situația provocata de zborurile TAROM anulate in urma unui protest spontan al piloților.

- „Modernizarea parcului de material rulant al CFR Calatori ramane o prioritate pentru sectorul feroviar! De aceea, am fost astazi, in Gara de Nord Bucuresti, pentru a vedea cinci vagoane si a doua locomotive modernizate din fondurile proprii ale companiei CFR Calatori. Ele sunt dovada ca se pot face…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, ca TAROM va primi pana la finele lunii ajutor din partea Comisiei Europene si apoi va intra intr-o etapa de reorganizare economica. „Odata cu primirea acestui ajutor de la Comisia Europeana noi trebuie sa intram intr-o etapa de reorganizare…