Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marți,, referindu-se la accidentul feroviar din halta Racari, unde noua vagoane din compunerea unui tren de marfa care transporta carbune au deraiat, ca exista organisme in cadrul ministerului care fac ancheta si vor transmite concluziile. El a subliniat ca in ultimii 20 de ani infrastructura feroviara nu a fost […] The post Grindeanu, dupa accidentul feroviar de la Racari: In ultimii 20 de ani, infrastructura feroviara nu a fost o prioritate pentru Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…