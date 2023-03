Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a transmis, luni, in cadrul unei conferințe de presa, ca locomotiva care a cauzat accidentul de sambata seara a iesit din revizie tehnica din depoul Ploiesti in dimineata acelei zile. Grindeanu a menționat ca nu se poate pronunta in ceea…

- Directorul general al CFR Calatori, Traian Preoteasa, a afirmat, luni, ca accidentul feroviar de la Galati, de la sfarsitul saptamanii trecute, nu are nicio legatura cu cel de la Rosiori, precizand ca acolo a fost vorba de eroare umana. El a precizat ca, in ultimii 30 de ani, CFR Calatori a avut buget…

- Directorul General al CFR Calatori, Traian Preoteasa, a declarat duminica, 26 martie, ca accepta sa iși asume responsabilitatea pentru neglijența angajaților companiei, dar nu și subfinanțarea sistemului feroviar din Romania de dupa Revoluție. „Imi voi asuma acțiunea sau inacțiunea oricarui angajat…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat ca problema pentru Romania este ca desi din punct de vedere strategic se afla in cea mai buna situatie din istorie, nu a transferat acest lucru in investitii, modernizare, intr-un salt istoric, precizand ca aceasta este marea provocare pentru…