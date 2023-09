Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, Peter Szijjarto, a indemnat ferm Austria sa nu mai blocheze aderarea Romaniei la Schengen, intr-o conferința de presa la Timișoara. Ulterior, ministrul ungar a reluat apelul intr-un mesaj pe Facebook. ”E timpul pentru Romania, prietenii noștri…

- „Doresc sa ii invit politicos, ca sa nu zic sa ii somez, pe prietenii noștri austrieci ca in aceasta toamna sa nu blocheze din nou și sa fie de acord cu aderarea prietenilor nostri romani la spatiul Schengen.Interesul național al Ungariei esta ca Romania sa adere la spațiul Schengen in acest an. De…

- Tunul feroviar uriaș regizat recent pentru interlopul Bercea Mondialul de directorul general al CFR Marfa, Daniel Apostolache, și binecuvantat de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost blocat de catre ANAF. CSAT a scanat tunul feroviar uriaș regizat de directorul general Daniel Apostolache…

- 1. „Situația din Ucraina dovedește ca fara rutele de transport, navale și rutiere romanești, contextul geopolitic ar fi mult mai dificil. Tocmai de aceea trebuie sa acceleram implementarea tuturor proiectelor de infrastructura și sa aplicam sancțiuni acelor constructori care nu ințeleg ca respectarea…

- Lucrarile de reabilitare a liniei de cale ferata dintre Apața și Cața, parte din coridorul Rin-Dunare, au ajuns la un stadiu de 17,5%, la trei ani de la semnarea contractului, susține ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Premierul Marcel Ciolacu va conduce delegația ce se va deplasa la Bruxelles in aceasta luna, subiectul principal fiind PNRR.Discuțiile cu oficialii Uniunii Europene vizeaza subiectul sensibil al pensiilor speciale și reforma pensiilor, jalon fara de care țara noastra pierde bani europeni.De asemenea,…

- Premierul Marcel Ciolacu va conduce delegația ce se va deplasa la Bruxelles in aceasta luna, subiectul principal fiind PNRR.Discuțiile cu oficialii Uniunii Europene vizeaza subiectul sensibil al pensiilor speciale și reforma pensiilor, jalon fara de care țara noastra pierde bani europeni.De asemenea,…

- Premierul Marcel Ciolacu va conduce delegația ce se va deplasa la Bruxelles in aceasta luna, subiectul principal fiind PNRR.Discuțiile cu oficialii Uniunii Europene vizeaza subiectul sensibil al pensiilor speciale și reforma pensiilor, jalon fara de care țara noastra pierde bani europeni.De asemenea,…