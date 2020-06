Stiri pe aceeasi tema

- Modificarea contractului pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune se poate face atat la cererea utilizatorului, cat și la inițiativa operatorului, transmite Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, preluata de Mediafax.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) propune, in premiera, compensarea costului net aferent furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal pe anul 2017 pentru Compania Nationala Posta Romana (CNPR), in valoare de peste 4,25 de milioane de lei."Ca…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) anunta decizia de a inchide pentru a doua oara site-ul justitiarul.ro, pentru ca ar fi publicat informatii false despre epidemia de coronavirus. Site-ul justitiarul.ro a fost inchis prima data saptamana trecuta,…

- De la instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, ANCOM a blocat accesul la un numar de 12 site-uri, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne. Motivele invocate sunt ca pe respectivele site-uri au fost promovate mai multe „ fake news ” despre Coronavirus , scrie DCNews . Site-urile…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), condusa de Sorin Grindeanu, propune printr-o adresa din 20 martie ca romanii care nu-și platesc abonamentul la cablu, telefon și internet sa nu fie deconectați pe perioada starii de urgența. Romanii care nu-și pot plati…

- Romanii care nu-și pot plati facturile sa nu fie deconectați de la serviciile de cablu TV, telefonie sau internet: este solicitarea adresata companiilor de comunicații de catre Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), printr-o adresa din 20 martie.In…

- Furnizorii de servicii de comunicatii Orange si Vodafone au achitat fiecare marti contravaloarea in lei a sumei de 30 milioane euro pentru prelungirea licentelor pe care le detin in banda de 2100 MHz, a anuntat Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), anunța…

