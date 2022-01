Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca va urmari planul de restructurare si eficientizare al companiei TAROM, aratand ca acesta nu presupune doar disponibilizari, ci si eficientizarea de rute sau a mentenantei. Grindeanu arata ca, in absenta respectarii acestui plan, TAROM nu va beneficia…

- Restructurarile promise de la Tarom au fost inghețate, insa ministrul transporturilor Sorin Grindeanu promite ca va supraveghea ca acest lucru sa fie finalizat. Grindeanu, despre discuțiile cu directorul Tarom „ TAROM, asa cum stiti in acest moment, e o companie care nu e intr-o situatie economica fericita.…

- „TAROM in acest moment e o companie care nu e intr-o situatie economica fericita. Are un plan de restructurare care a fost facut in perioada trecuta si care trebuie sa fie urmarit. (…) TAROM-ul in acest moment este in situatia in care poate primi un ajutor de stat de la Comisia Europeana, dar toate…

- Consiliul de Administrație al Tarom a luat act, marți, de demisia comandantului Catalin Radu Prunariu din funcția de director general, invocand motive personale.„Industria aeronautica din intreaga lume traverseaza o perioada extrem de dificila, odata cu debutul pandemiei de COVID-19, insa, cu toate…

- „Astazi, 04 ianuarie 2021, Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Romane TAROM a luat act de demisia domnului comandant Catalin Radu PRUNARIU din functia de director general, demersul acestuia fiind din motive personale. Industria aeronautica din intreaga lume traverseaza…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara are la dispoziție, incepand de astazi, noua milioane de lei. Suma va permite aeroportului sa funcționeze in continuare la standarde specifice de siguranța, securitate și calitate. „Suma reprezinta…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca este in analiza la Bruxelles alocarea sumei de 90 milioane de euro catre compania Tarom, din partea Comisiei Europene. Sorin Grindeanu a precizat ca se fac eforturi ca Tarom sa ramana o companie de stat. „In acest moment, la Bruxelles e in analiza…

- Un proiect de lege care permite TAROM SA sa primeasca un ajutor de stat pentru achiziția de aeronave a trecut in aceasta saptamana, de Senat. Inițiativa era necesara in contextul in care, prin planul de restructurare, compania și-a propus achiziționarea de aeronave noi Boeing 737 MAX cu livrare in anul…