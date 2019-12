Grindeanu, despre posibilitatea reînscrierii în PSD: O să mă gândesc foarte serios Sorin Grindeanu a declarat, pentru Mediafax, ca se va gândi &"foarte serios&" la invitația de a se reîntoarce în partid, lansata de PSD Timiș. Șeful ANCOM a precizat ca, în februarie, Congresul trebuie sa fie nu despre funcții ci despre ce vrea sa faca formațiunea ca sa redevina &"motorul&" care a fost.

"Eu de doi ani și jumatate nu am mai fost în sediul PSD Timiș. Pe mine m-a onorat invitația lor. M-am dus și pentru a îmi arata mulțumirea mea pentru oamenii care au fost alaturi de mine acum doi ani și jumatate. PSD Timiș, acum doi ani și jumatate, a fost…

